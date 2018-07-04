На пост главы Екатеринбурга претендуют борец с коррупцией и начальник департамента экономики мэрии

В конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга появились еще два претендента.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, сегодня утром в конкурсную комиссию сдал документы 55-летний Аркадий Халявин, руководитель НКО «Граждане России – за закон» (ГРОЗА). Он известен своей работой в общественном движении «Народный контроль». В частности, в 2014 году Халявин участвовал в проверке финансовых схем Екатеринбургского МОАП, а сейчас занимается темой завышенных тарифов поставщиков электроэнергии.

Также на конкурс заявился еще один чиновник мэрии Екатеринбурга – начальник департамента экономики Алексей Прядеин. Вероятно, именно он станет спарринг-партнером «основного» кандидата в мэры Алексея Кожемяко, занимающего сейчас должность первого замглавы администрации города.

Добавим, что на пост главы Екатеринбурга также претендуют депутат Госдумы Андрей Альшевских, сотрудник университета УГМК Максим Котляров, общественница Лариса Ладушкина, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, руководитель городского союза малого и среднего бизнеса Сергей Зыков, директор «Горнопромышленной финансовой компании Урала» Валерий Хаданович.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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