«Иннопром-2018»: за сутки до открытия выставки экспоненты не готовы принимать гостей

В Екатеринбурге за день до официального открытия «Иннопрома-2018» павильоны открыли для чиновников и журналистов. По выставке прогулялись замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Они заглянули на несколько ключевых стендов, включая ЧТЗ, УГМК, УВЗ и так далее.

Правда, если эти площадки уже готовы были принимать гостей, то многие остальные оказались еще не собранными. Например, стенд Екатеринбурга. Во втором павильоне ситуация была еще более удручающей. Там должны расположиться экспоненты Российско-Китайского Экспо, которые или не завезли продукцию, или представили товары из Поднебесной, не особенно соответствующие теме инноваций и технологий – стаканы, полотенца, одежду, и так далее.

Отметим, что в этом году выставку не посетят ни президент России Владимир Путин, ни премьер-министр Дмитрий Медведев. Единственные представители кабмина, которых ждут в Екатеринбурге, – это глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Козак.

Екатеринбург, служба информации

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