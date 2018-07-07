Вместо Медведева на Иннопром прилетит его заместитель

В этом году участие в выставке ИННОПРОМ не будут принимать ни президент Владимир Путин, ни премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместо них на выставку отправится вице-премьер Дмитрий Козак.

Информацию о визите Козака подтвердили в пресс-службе ИННОПРОМа. «Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. В рамках деловой программы замглавы правительства России планирует выступить на Главной стратегической сессии ИННОПРОМ в первый день работы выставки, а также вручить награды компании-победителю и финалистам правительственной премии «Индустрия». После церемонии награждения премии «Индустрия» заместитель председателя правительства намерен ознакомиться с экспозицией», – сообщают организаторы.

Дмитрий Медведев прилетал в Екатеринбург практически на каждый ИННОПРОМ – за исключением тех редких случаев, когда высоким гостем становился Путин. Президент посещал выставку в прошлом году, первоначально не исключалось, что он же будет на «Иннопроме» и в этот раз. Что касается Медведева, то он, вероятно, вместо Екатеринбурга отправится в Турцию, на инаугурацию президента Реджепа Эрдогана.

Екатеринбург, служба информации

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