Путин приехал на «Иннопром» (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 09:44 (время московское)

09:44 Денис Мантуров показал президенту пушку против дронов. Но она Путина почему-то не заинтересовала.

09:42 Владимир Путин осмотрел стенд Свердловской области и технопарка «Университетский».

09:29 В делегации, сопровождавшей главу государства, были замечены вице-губернатор Орлов, державшийся все время поближе к главе ГУ МВД Михаилу Бородину.

Вдвоем обходили стенды полпред Игорь Холманских и помощник президента Андрей Белоусов.

Столичный пул чиновников представлен главой Минпрома Денисом Мантуровым и вице-премьером Аркадием Дворковичем.

09:26 Как передает корреспондент «Нового Дня», Путин подолгу у всех стендов задерживается, все рассматривает с большим интересом, настроен благодушно.

09:21 Далее президент отправился осматривать стенд Свердловской области.

Дмитрий Песков был явно впечатлен продукцией японцев.

09:18 Путин уже осмотрел стенды японцев – в том числе Кавасаки и Тойоты.

Владимир Путин прибыл на «Иннопром» и начал обход стендов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин уже прибыл на выставку в «Екатеринбург-Экспо» и начал обход площадок. Как и ожидалось, он начал путь в компании японской делегации, главных партнеров выставки. Первым делом Путин осмотрел стенды японских компаний, в том числе «Тойота». Ожидается, что глава государства осмотрит еще несколько площадок.

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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