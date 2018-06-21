Слух дня: Действительно царские дни. Путин приедет в Екатеринбург вместе с патриархом

В Екатеринбурге снова ждут президента России Владимира Путина. По слухам, он может приехать на Урал второй раз за год, а это действительно редкий случай. В марте он посещал Нижний Тагил и форум молодых специалистов. На сей раз его ждут на «Царских днях», мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня расстрела семьи Романовых.

Почтить память канонизированных монарших особ уже однозначно приедет и предстоятель Русской православной церкви Кирилл. Его визит намечен на 16 июля, когда состоится главное богослужение и крестный ход от Храма-на-Крови, места расстрела, до Ганиной ямы, места предполагаемого сброса останков убитых членов царской семьи. По неподтвержденным пока данным, Владимир Путин приедет в Екатеринбург вместе с Кириллом.

Впрочем, есть и другая информация, согласно которой глава государства намерен посетить Урал все же 9 июля. В этот день в Екатеринбурге начнет работу выставка «Иннопром». Ее Путин посещал в прошлом году.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.06.18

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