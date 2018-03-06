Визит Путина на Урал (Онлайн-трансляция)

Трансляция обновлена 12:50 (время московское)

12:50 Молодежь, впрочем, ведет себя сообразно возрасту, поэтому периодически участников ответственной встречи приходится успокаивать специальному массовику-затейнику. Своих «подопечных» он называет «дорогие товарищи, за водой отпускает по одному, напутствуя словами – «делаем все молча и тихо».

12:29 Участников Форума рабочей молодёжи (он пройдет прямо в цехах УВЗ) собрали в одном помещении, которое выделено под площадку встречи с Путиным. Чтобы скоротать ожидание, молодых рабочих заставили делать зарядку.

12:12 Борт, который летит над Чебоксарами, должен приземлиться на Урале уже через 30 минут.

12:09 Программа пребывания Путина может претерпеть изменения. В 14 часов президента уже ждали в Екатеринбурге. По некоторым данным, один спецборт уже часа 3 назад приземлился в Кольцово. Еще два спецборта пока летят над Набережными челнами и Чебоксарами.

12:06 На УВЗ маршрут движения внутри периметра весь утыкан новенькими вагонами. Между тем, текущее состояние завода и его будущее стало темой огромной статьи в «Ведомостях», где подробно анализировалось, какие виды продукции УВЗ нерентабельны и почему, как Уралвагонзавод накопил многомиллиардные долги,чего ждать предприятию, о продаже которого уже заявил «Ростех».

11:33 Как отмечают журналисты, Свердловская область встречает Путина без прикрас. На пресс-конференции президента несколько дней назад журналисты из Челябинска пожаловались, что к его приезду вредные производства останавливают, чтобы город не производил тягостное впечатление. Нижний Тагил – не такой. Здесь сегодня трубы дымят, как всегда.

В Нижнем Тагиле все готово к приезду президента России Владимира Путина. Даже погода – стало ясно, так что он прилетит на вертолёте. Ожидается, что здесь он посетит Уралвагонзавод и Форум рабочей молодежи. «Новый День» начинает трансляцию, посвщенную визиту главы государства на Урал.

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

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