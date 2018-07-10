ВИП-парковку «Иннопрома» смыло дождем, важные персоны скачут по лужам (ФОТО)

Мощная гроза, которая разгулялась в Екатеринбурге, размыла ВИП-парковку у павильонов на Экспо-бульваре, где сейчас проходит выставка «Иннопром-2018». Как передает корреспондент «Нового Дня», важные гости, спикеры и экспоненты вынуждены прыгать по лужам, чтобы добраться до входа в здание.

Добавляет грязи на ботинки «випов» и стройка, примыкающая к выставочнику, – напомним, там возводят конгресс-холл.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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