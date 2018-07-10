Второй день «Иннопрома» начался со стояния в пробках (ФОТО)

Второй день работы «Иннопрома» начался с пробок на подъездах к «Екатеринбург-Экспо».

Сегодня автомобили досматривают полицейские с металлодетекторами, но выборочно. Видимо, это, а также более насыщенная деловая программа спровоцировали такой интенсивный трафик: на входе в выставочник скопилось огромное количество людей.

Напомним также, что вчера на выставку приезжал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Однако из-за его визита меры безопасности не ужесточали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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