российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 июля 2018, 08:35 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Второй день «Иннопрома» начался со стояния в пробках (ФОТО)

Второй день работы «Иннопрома» начался с пробок на подъездах к «Екатеринбург-Экспо».

Сегодня автомобили досматривают полицейские с металлодетекторами, но выборочно. Видимо, это, а также более насыщенная деловая программа спровоцировали такой интенсивный трафик: на входе в выставочник скопилось огромное количество людей.

Напомним также, что вчера на выставку приезжал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Однако из-за его визита меры безопасности не ужесточали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

Горит машинное масло, площадь пожара – 800 квадратов: подробности ЧП на Эльмаше (ФОТО). / На Эльмаше полыхает склад: съехались 20 пожарных машин (ФОТО). / 10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Иннопром-2018

УГМК презентовала на «Иннопроме» макет ледовой арены и космическую металлургию (ФОТО)

Инновационные трамваи УВЗ все же выйдут на улицы городов России (ФОТО)

Nosa-nosa, Турецкий и Сюткин: как развлекались VIP перед «Иннопромом»

«Иннопром-2018»: за сутки до открытия выставки экспоненты не готовы принимать гостей (ФОТО)

Куйвашев пообещал, что «Иннопром-2019» пройдет в новом конгресс-холле (ФОТО)

Вместо Медведева на Иннопром прилетит его заместитель

Выставочник «Екатеринбург-Экспо» требует ремонта: за 64 миллиона

Чубайс прилетит в Екатеринбург на «Иннопром» и посмотрит матч полуфинала ЧМ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Экономика, Иннопром-2018,

Новости партнеров