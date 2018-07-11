К «Экспо» открыли дополнительный въезд. И поставили охранника, чтобы никого не пускал (ФОТО)

К выставочнику «Екатеринбург-Экспо», где в эти дни проходит международная выставка «Иннопром», открыли дополнительный проезд – к нему ведут дорожные знаки. В конце пути водителей поджидает охранник, которому велено никого не пускать. Разворачивают даже автомобили с номерами серии ААА.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указатель дороги до выставочного центра установлен на ЕКАДе, он стоит давно, но съезд всегда блокировался шлагбаумом. Сегодня преграду убрали – гости выставки даже подумали, что это оперативная реакция на вчерашние жуткие заторы. Однако в конце пути по съезду водителей ждет разочарование – проезд на парковку закрыт, охранник разворачивает машины. Уехать пришлось даже автомобилю со знаками серии ААА.

«Здесь проезда нет», – прокричал охранник, которому, судя по всему, уже надоело разворачивать автомобилистов, заехавших под установленный на дороге указатель. Впрочем, свою позицию мужчина объяснил.

– Почему проезда нет?

– Машины должны заезжать через пункт досмотра. Вы его здесь видите?

– А почему досмотра нет?

– Потому что проезда нет!

– Но знак...

– Знак и знак. Там был закрыт шлагбаум и вообще бетонный блок лежал. Кто открыл, не знаю, я сейчас не побегу его закрывать. Такие же умники как вы открыли, наверное.

На этом хамоватый охранник диалог закончил и ушёл подальше от закрытого проезда.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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