На строительство конгресс-холла выделят ещё 2,6 млрд бюджетных рублей

Свердловское правительство предложило заксобранию одобрить поправки в бюджет текущего года, которыми на строительство конгресс-центра у выставочнника «Екатеринбург-Экспо» выделяется ещё 2,6 млрд рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня поправки в бюджет в первом чтении рассмотрел профильный комитет. Ни одного возражения от депутатов не поступило. В следующий вторник поправки будут вынесены на пленарное заседание.

Напомним, летом этого года свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал, что конгресс-холл сдадут в эксплуатацию зимой. «Выставка (имелся в виду «Иннопром», – прим. ред.) развивается. В следующем году будем проводить всю деловую часть в конгресс-холле, который будет сдан зимой 2019 года. Саммит ЮНИДО будет проходить уже там», – сказал он.

На строительство конгресс-холла рядом с МВЦ «Екатеринбург-Экспо» уже было потрачено больше трех миллиардов рублей из казны Свердловской области. Часть средств, которые пустили на новое здание, была выручена после продажи акций аэропорта Кольцово, принадлежавших региону.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

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