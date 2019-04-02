Конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо» подорожал больше чем вдвое

Стоимость строительства конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» оказалась в два с лишним раза выше, чем планировалось изначально.

«Подписано дополнительное соглашение к контракту с АО «Уральский выставочный центр», цена строительства составляет 9,558 млрд рублей. Источники финансирования – бюджет Свердловской области и кредитные ресурсы Сбербанка», – заявил агентству «Интерфакс-Урал» генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» (входит в группу «Синара») Тимур Уфимцев. По его словам, финальная госэкспертиза будет готова к окончанию строительства – в мае-июне.

При этом, как уже сообщал «Новый День», изначально назывались совсем другие суммы – около 4 млрд рублей. На новость уже отреагировал председатель фракции КПРФ в заксобрании Александр Ивачев: «Девять с половиной миллиардов вместо заявленных четырех. Вот это я понимаю освоение бюджетных средств. Я просто поражаюсь наглости наших чиновников. Ведь когда мы еще только ввязывались в этот проект, депутаты от КПРФ и на комитете и на заседании ЗССО задавали конкретный вопрос: «во сколько нам это встанет?». И министр МУГИСО на голубом глазу называл цифру в два с лишним раза меньше. Это либо вопиющая некомпетентность, либо сознательный обман законодательного органа области. План чиновников как всегда прост – главное ввязаться, а там уже дожмем, никуда не денутся...» – написал Ивачев в соцсети.

Напомним, свердловские власти объясняют необходимость строительства конгресс-центра мирового класса тем, что в нем будут проходить престижные имиджевые международные мероприятия с участием глав государств, первое из которых – запланированный на лето саммит GMIS, где ждут Владимира Путина. В ноябре 2018 года первый вице-губернатор Алексей Орлов обратился к депутатам, входящим в согласительную комиссию по бюджету, с просьбой поддержать расходы на строительство конгресс-холла, во сколько бы он ни обошелся. Алексей Орлов объяснял депутатам, что удорожание объекта обусловлено необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности.

Екатеринбург, служба информации

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