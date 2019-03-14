На конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо» выделят ещё 1,5 млрд рублей

На строительство конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо» будет направлено ещё почти полтора миллиарда рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании областного правительства губернатор Евгений КУйвашев одобрил приобретение в казну Свердловской области обыкновенных акций «Корпорации развития Среднего Урала» на 1 млрд 491 млн рублей. КРСУ направит полученные средства в дочернее общество Уральский выставочный центр, который является основным инвестором «Екатеринбург-Экспо».

Источник в МУГИСО подтвердил, что средства будут направлены на окончание строительства конгресс-холла.

Напомним, свердловские власти объясняют необходимость строительства конгресс-центра мирового класса тем, что в нем будут проходить престижные имиджевые международные мероприятия с участием глав государств, первое из которых – запланированный на лето саммит GMIS.

В ноябре 2018 года первый вице-губернатор Алексей Орлов обратился к депутатам, входящим в согласительную комиссию по бюджету, с просьбой поддержать расходы на строительство конгресс-холла«Екатеринбург-Экспо», во сколько бы он ни обошелся.

Сейчас на сайте застройщика указана ориентировочная стоимость объекта в 4 млрд рублей, но еще в прошлом году на официальном уровне было признано, что это не окончательная цифра – по неофициальной информации, объект может обойтись примерно в 10 млрд. В ноябре Алексей Орлов объяснял депутатам, что удорожание объекта обусловлено необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности.

Отметим, что целесообразность таких трат уже вызывала вопросы – в том числе у депутатов, предлагавших бюджетные средства направлять на решение социальных проблем в регионе. Например – на строительство школ. Возведение этих объектов ведется в области недостаточными темпами. Решить проблему обучения в одну смену – на чем настаивает федеральный центр – не удается. В школах дети учатся не только во вторую, но и в третью смену, кое-где уже по 30-40 человек в классе. Однако это никак не влияет на решение властей. Строительство одной школы, которых так не хватает региону, обходится примерно в 300 млн рублей. Однако эти деньги областные власти не торопятся выделить даже школе, которой исполнилось уже 100 лет.

Фото с сайта foto-planeta.com

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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