На стройплощадке объекта, где летом ждут Путина, силовики нашли нелегалов

Проверка силовиками строящегося конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» оказалась не напрасной: там были найдены мигранты-нарушители.

«Действительно, на строительной площадке конгресс-центра УФМС по Свердловской области провело проверку соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. Проверка была проведена в текущем порядке, подобные рейды проводятся регулярно. Всего на строительной площадке работает около 420 человек, среди них есть и граждане ближнего зарубежья. По результатам проверки за несоблюдение миграционных требований три работника субподрядной организации были задержаны, а еще трем выписаны административные штрафы», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре группы «Синара», которая является заказчиком строительства (инвестор – АО «Уральский выставочный центр»).

Напомним, свердловские власти объясняют необходимость строительства конгресс-центра мирового класса тем, что в нем будут проходить престижные имиджевые международные мероприятия с участием глав государств, первое из которых – запланированный на лето саммит GMIS. В ноябре 2018 года первый вице-губернатор Алексей Орлов обратился к депутатам, входящим в согласительную комиссию по бюджету, с просьбой поддержать расходы на строительство конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», во сколько бы он ни обошелся. Сейчас на сайте «Синары» указана ориентировочная стоимость объекта в 4 млрд рублей, но еще в прошлом году на официальном уровне было признано, что это не окончательная цифра. В ноябре Алексей Орлов объяснял депутатам, что удорожание объекта обусловлено необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности. В связи с этим привлечение к строительству иностранных граждан выглядит как минимум странно.

«Я считаю, что привлечение к строительству нелегальных мигрантов – преступление. Это же бесправные люди, значит, там не платится зарплата, не поступают в казну налоги. Так что расходы на строительство не увеличиваются, а наоборот, занижаются. Вопиющий случай, могу и депутатский запрос инициировать, но сначала надо самому разобраться», – прокомментировал РИА «Новый День» депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

В пресс-службе ГУ МВД за комментариями посоветовали обратиться в УФСБ. В пресс-службе УФСБ лаконично заметили, что «коллеги из полиции решали свои задачи, мы – свои».

Екатеринбург, служба информации

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