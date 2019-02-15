В конгресс-холл нагрянули силовики – ищут нелегальных мигрантов

Отряд полиции в сопровождении бойцов Росгвардии нагрянул сегодня на стройку конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург Экспо», – сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Правоохранители ищут на стройке нелегальных мигрантов, которых задерживали и грузили в автобус. «Росгвардия оказывала содействие полиции в проведении рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства», – подтвердили РИА «Новый День» в ведомстве.

Получить оперативные комментарии у застройщика «Синара-Девелопмент» пока не удалось.

Конгресс-холл, стоимостью около 10 млрд руб., строится к Глобальному саммиту производства и индустриализации (GMIS), в котором ожидается участие глав 19 государств, в том числе и Владимира Путина.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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