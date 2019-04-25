В «Екатеринбург-Экспо» снова нагрянул ОМОН

В выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» сегодня днем нагрянули силовики. Они искали нелегальных мигрантов среди работников стройки конгресс-холла. По информации портала e1.ru, были задержаны около 20 человек. «Мероприятие носило профилактический характер на выявление нарушителей миграционного законодательства», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе местного управления Росгвардии.

Надо напомнить, что это уже не первый визит ОМОНа на стройку – в феврале этого года там уже проходили проверки.

Кроме того, сегодня журналистам обещали провести экскурсию в конгресснике, однако в последний момент ее отменили – якобы по указанию министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, однако тот информацию опроверг.

Добавим, что за последнее время смета на строительство конгресс-холла выросла более чем в два раза – до 9,5 млрд рублей. Работы на объекте еще продолжаются, времени для ввода в эксплуатацию осталось не так уж много. Десятая по счету выставка «Иннопром», которая запланирована с 7 по 11 июля, должна пройти уже в новом здании. Кроме того, в конгресснике планируются мероприятия саммита GMIS-2019, он также состоится в июле, ожидается визит президента России Владимира Путина и глав других государств.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.19

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