Конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо» решили показать журналистам. И отменили пресс-тур «по просьбе министра»

Конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо» завтра должны были показать журналистам – это была бы первая экскурсия по объекту стоимостью 9,5 миллиардов рублей. Однако организаторы отменили пресс-тур, сославшись на распоряжение министра. Как оказалось, чиновник был даже не в курсе.

С экскурсии в строящийся конгресс-центр «Экспо» должно было начаться открытое выездное заседание комитета по энергетике свердловского отделения Союза промышленников и предпринимателей. Ожидалось участие заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; министра энергетики Пермского края, главных энергетиков ведущих производственных предприятий РФ, а также топ-менеджмента компании PitON. Эксперты планировали обсудить проблематику нормативной документации в сфере электроснабжения и другие профильные темы, но главное – представители компании PitON позвали СМИ на экскурсию по выставочнику.

Но накануне экскурсии, в конце сегодняшнего рабочего дня, сообщили, что экскурсия состоится, только без представителей прессы. Представитель компании сообщила, что присутствие прессы исключили по просьбе министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Забавно, но министр оказался не в курсе такого своего решения. «Ни я, ни другие сотрудники министерства не создаем никакие ограничения для СМИ – мы так не поступали и делать этого не собираемся. Наоборот, всегда открыты для общения с прессой», – прокомментировал Николай Смирнов.

Почему именно его назвали министром, который запретил пресс-тур, он не в курсе. Но добавил, что минЖКХ к организации мероприятия в принципе отношения не имеет. «Организацией этого мероприятия занималось не министерство, а комитет по энергетике при Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области», – добавил Смирнов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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