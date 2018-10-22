Менее половины многодетных семей получат компенсацию за землю: в приоритете – конгресс-холл

В свердловском областном бюджете на 2018 год будет увеличена сумма на единовременные выплаты многодетным семьям, отказавшимся от права на получение бесплатного земельного участка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании бюджетного комитета заксобрания министр финансов Галина Кулаченко, представляя проект очередных поправок в бюджет. По словам Кулаченко, на выплаты многодетным предлагается направить дополнительно 348 млн рублей. Исходя из того, что средний размер выплаты – 200 тысяч рублей, компенсации смогут получить еще 1 740 семей.

Напомним, всего в областной очереди сегодня значатся 8 500 многодетных семей, на муниципальном уровне – еще 18 100. Ранее в областном бюджете на 2018 год на компенсации многодетным семьям, согласным отказаться от права на бесплатную землю, было заложено 300 млн рублей. Если разделить эту сумму на 200 тысячи рублей, то получится, что этих денег хватило бы на выплаты 1 500 семьям. Добавим, что сумма в 200 тысяч рублей, если верить Свердловскстату, примерно равна пяти средним зарплатам жителя Свердловской области. Участок под строительство дома площадью 10-15 соток за эти деньги, в принципе, купить возможно, но в большинстве случаев он окажется лишен практически любой инфраструктуры – канализации, водоснабжения, электричества, асфальтовой дороги.

В целом минфин предлагает увеличить прогноз по доходам областного бюджета на 2018 год на 7,6 млрд рублей, по расходам – аналогично. Самая большая статья расходов – строительство конгресс-холла «Экспо», на него планируется направить 2,6 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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