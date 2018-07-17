В бюджет заложено 300 млн рублей на выплаты многодетным вместо предоставления земли

Областное заксо сегодня наконец приняло в третьем чтении закон, позволяющий выплачивать многодетным семьям денежную компенсацию вместо предоставления бесплатной земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одновременно было решено снизить минимальную площадь земельных участков с 10 до 7 соток, что позволит увеличить их количество. Сумма компенсации, по решению законодателей, будет не меньше 164 тысяч рублей. На этом же заседании были внесены корректировки в областной бюджет 2018 года. Поправками предусмотрено, что на компенсации многодетным семьям, согласным отказаться от права на бесплатную землю, будет выделено 300 млн рублей. Если разделить эту сумму на 164 тысячи рублей, то получится, что этих денег хватит на выплаты 1829 семьям. Между тем претендующих на получение бесплатной земли гораздо больше. Как заявила сегодня спикер Людмила Бабушкина, в областной очереди сегодня находится 8 500 многодетных семей, на муниципальном уровне – еще 18 100.

Напомним, невзирая на сложности, поручение правительства РФ по обеспечению многодетных семей землей надо выполнить до 1 апреля 2019 года. Регион решил пойти по пути соседей – ХМАО и ЯНАО – и предложить многодетным семьям вместо земельного участка деньги. Выведя среднее арифметическое из стоимости земли в разных концах области, чиновники получили приблизительную сумму компенсации – 164 тысячи рублей. Ранее и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов заявлял, что чтобы выплатить ее всем вставшим на учет до 2016 года, потребуется 2 млрд 178 млн 465 тыс. рублей. При этом сумма социальной выплаты вызывает у независимых наблюдателей некоторое недоумение. По мнению многодетных свердловчан, нормальную землю с подведенными коммуникациями на эти деньги точно не купить.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

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