Многодетным свердловчанам предложат отказаться от выделенной государством земли

В Свердловской области не хотят выделять многодетным семьям землю под строительство жилья. Обеспечить участки с коммуникациями слишком сложно. И в правительстве решили проработать вариант замены земельного надела на компенсацию.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом заявила сегодня на заседании рабочей группы по бюджету министр финансов Галина Кулаченко. Изначально в рабочую группу поступило предложение выделить Екатеринбургу бюджетные ассигнования на проектно-сметную документацию по строительству объектов инфраструктуры, но Кулаченко его отвергла. «Если вопрос ставить именно так – предоставить ассигнования на разработку ПСД – то я напоминаю, что разработка ПСД является полномочием муниципальных образований, и из областного бюджета оно не финансируется. Но у нас есть поручение губернатора рассмотреть возможность выплатить гражданам компенсацию. Такая система решения этой задачи реализуется в Санкт-Петербурге», – сообщила Кулаченко и пообещала держать депутатов в курсе работы.

Отметим, что в Петербурге семьям, отказавшимся от участков, платят около 300 тысяч рублей.

Участок в чистом поле

На Урале многодетные семьи из разных городов столкнулись с тем, что выделенная по программе помощи земля оказывалась едва ли не в чистом поле – ни света, ни дорог.

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