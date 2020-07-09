Многодетной семье из Екатеринбурга власти выделили участок под ИЖС в 180 км от города

Многодетной семье из Екатеринбурга власти в рамках господдержки выделили участок под строительство дома. Правда, находится он в 180 км от места проживания семьи.

Как рассказала РИА «Новый День» получательница льготы Ольга Сапегина, на днях по почте ей пришло уведомление из МУГИСО – наконец, через шесть лет после постановки в очередь, область изыскала возможность дать семье с тремя детьми земельный участок. «Радость оказалась недолгой. В письме из МУГИСО сказано, что выделенная нам земля находится в Кушвинском районе Свердловской области, в поселке Баранчинский. Для нас это очень далеко», – рассказала Ольга Сапегина.

Между тем, с момента получения письма из МУГИСО у семьи есть десять дней на то, чтобы принять это предложение и уведомить министерство о решении через МФЦ. В случае, если выделенный землеотвод по каким-то параметрам не устраивает получателей, они вправе от него отказаться, но тогда Сапегиным придется снова ставать в очередь и ждать выделения нового участка – так Ольге пояснили в МУГИСО. И уточнили – лучше соглашаться и брать то, что дают. Потому что для льготников всего выделено 80 участков. Взять деньгами льготу – не получится, выплат по этой статье для многодетных семей больше нет.

Между тем, компенсация льготы для многодетных семей участками в большом отдалении от места реального проживания семьи, в непригодных для житья местах типа «чистое поле без коммуникаций и дорог», замлеотвод в лесу, на болоте – не редкость для Свердловской области. Как правило, немного поспорив с системой и не добившись ничего более приемлемого по качеству, люди соглашаются и берут те участки, что им выделяет государство. А потом выставляют их на продажу. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в открытых базах, продающих недвижимость и участки, сегодня можно найти десятки предложений земли от семей, получивших ее от государства, но не имеющих возможность освоить ее под ИЖС.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

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