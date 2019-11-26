Сотни участков, выделенных инвалидам и многодетным семьям, пустуют – на инфраструктуру нет денег (ФОТО, ВИДЕО)

В Реже владельцы 311 участков в частном секторе уже несколько лет вынуждены обходиться без электричества. Речь идет о молодом микрорайоне Новокочнево, в котором земля для строительства домов выделялась многодетным семьям, инвалидам и военнослужащим. В таких условиях крышей над головой обзавелись лишь две семьи. Съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с людьми, которые живут без благ цивилизации. Подробности – в нашем материале.

Участки, выделенные многодетным и инвалидам, пустуют – там нет инфраструктуры

Микрорайон Новокочнево находится на окраине Режа. Участки льготным категориям населения там начали выделять еще в 2013 году. Но вместо обжитой территории здесь лишь большое поле, где проходит ЛЭП, и виднеются несколько построек, несколько участков огорожены заборами. По данным администрации ГО, в Новокочнево с 2013-го года по 2017-й год было выделено 311 участков. Землю предоставляли многодетным семьям, инвалидам, а также военнослужащим. Но необходимой инфраструктуры получатели наделов не дождались – только лишь в 2018 году здесь отсыпали дорогу. Энергоснабжения ждут до сих пор.

Местные рассказывают, что многие, кто получили землю – попросту продают её. Например, Эдуард Багаутдинов выкупил участок у женщины-инвалида. Сейчас мужчина работает над строительством своего будущего жилища без использования генератора. «Вот есть шуруповерт, бензопила, топор – так и строим», – объясняет он.

Заместитель главы администрации Режа по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи Александр Качурин объяснил корреспонденту «Нового Дня», что муниципальный бюджет не был готов к тратам на развитие инфраструктуры в Новокочнево. В прошлом году смогли отсыпать дорогу, и с того момента увеличилось количество собственников, которые приступили к строительству. Денежные средства на электрификацию микрорайона запланированы на следующий год. «В области прошли согласительные комиссии, и вроде бы нам в оценку расходных полномочий утверждают объем средств 19 миллионов 300 тысяч рублей. Денежные средства, как мы надеемся, мы получим. Техническая возможность провести электричество в дома у людей появится у после 31-го декабря 2020 года», – объяснил Качурин.

Вопрос о выделении средств пока до конца не решен. Ранее «Новый День» сообщал, о том, что глава Режевского ГО обращался к региональным властям за финансовой поддержкой для электрификации микрорайона Новокочнево. Тогда министр ЖКХ Николай Смирнов сказал, что эту просьбу стоит поддержать. Но окончательное решение будет принято по итогам балансировки проекта бюджета, которая предварительно назначена на 30 ноября. Пока согласование трат для муниципалитетов проходит со скрипом – режутся заявки на школы, строительство новых коммунальных объектов.

Реж, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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