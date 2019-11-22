К участкам для многодетных семей так и не провели электричество, несмотря на обещания властей

Ушедшая было из повестки тема выделения многодетным семьям земли без всякой инфраструктуры сегодня вернулась вновь – на заседании рабочей группы заксобрания по ЖКХ временной согласительной комиссии по бюджету-2020.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слова попросил глава Режевского городского округа Иван Карташов. Он сообщил, что в его районе еще несколько лет назад было выделено около 300 бесплатных земельных участков многодетным семьям, многие их них построили дома и теперь живут там.

Муниципалитет нашел возможность своими силами проложить к ним дороги, но есть проблема, на которую в местном бюджете денег нет: это электроснабжение. «Там люди живут с генераторами, по пять, по шесть детей в семье! К нам приезжал главный федеральный инспектор еще в прошлом году, говорил, найдут деньги. У нас вся проектно-сметная документация уже разработана, стоит вопрос только строительства, стоимость программы – 19 млн рублей», – рассказал мэр.

Министр ЖКХ Николай Смирнов сказал, что эту просьбу стоит поддержать. Но конечное решение будет принято по итогам балансировки проекта бюджета, которая предварительно назначена на 30 ноября.

Отметим, что от второй своей заявки – благоустройство кладбища – глава Режа отказался. «И правильно, будем жить вечно», – прокомментировал Смирнов.

Реж, Евгения Вирачева

Реж. Другие новости 22.11.19

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