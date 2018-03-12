Деньги вместо земли: многодетным семьям для решения жилищного вопроса предложат 164 тысячи

В Свердловской области будет принят закон, позволяющий властям вместо земельного участка под строительство собственного дома предлагать многодетным семьям социальную выплату. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект уже завтра будет рассмотрен профильным комитетом заксобрания и, по всей вероятности, 20 марта его вынесут на пленарное заседание для принятия сразу в трех чтениях.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что приблизительный размер выплат для одной семьи составит 164 тысячи 661 рубль. На 1 октября 2017 года не было обеспечено земельными участками 13 230 многодетных семей, принятых на учет до 01.04.2016, из них по Екатеринбургу – 5 900 семей. Если все они согласятся на выплаты вместо земли, расходы бюджета составят около 2 млрд 178 млн 465 тыс. рублей. Напомним, согласно «майским указам» президента, правительство Свердловской области до 1 апреля 2019 года должно было предоставить земельные участки всем многодетным семьям, принятым на учет до 1 апреля 2016 года. При этом предоставленные участки должны быть обеспечены объектами инженерной инфраструктуры, но по факту многодетным гражданам часто предлагали участки «в чистом поле». Стоимость расходов на строительство инфраструктуры только к одному участку, по расчетам минстроя – около 1,5 млн рублей. Таких денег в бюджете нет. Как уже сообщал РИА «Новый День», об этом заявила в ноябре на заседании рабочей группы по бюджету министр финансов Галина Кулаченко.

Изначально в рабочую группу поступило предложение выделить Екатеринбургу бюджетные ассигнования на проектно-сметную документацию по строительству объектов инфраструктуры к участкам для многодетных, но Кулаченко его отвергла. «Если вопрос ставить именно так – предоставить ассигнования на разработку ПСД – то я напоминаю, что разработка ПСД является полномочием муниципальных образований, и из областного бюджета оно не финансируется. Но у нас есть поручение губернатора рассмотреть возможность выплатить гражданам компенсацию. Такая система решения этой задачи реализуется в Санкт-Петербурге», – сообщила Кулаченко. Отметим, что в Петербурге семьям, отказавшимся от участков, платят около 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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