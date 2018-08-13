Многодетным семьям придут письма с предложением отказаться от бесплатной земли

На этой неделе областное правительство начнет рассылать уведомления многодетным семьям о том, что они теперь могут вместо бесплатного участка земли под строительство дома получить денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, уведомления получат первые 1500 человек, стоящие в очереди на предоставление земли. В случае если они согласны взять деньги вместо участка, граждане должны написать об этом заявление с указанием своего банковского счета и отправить его в МУГИСО с приложением документов, подтверждающих право на получение льготы. Если многодетная семья в течение месяца со дня получения уведомления ничего не отвечает, министерство направляет уведомление следующей семье в очереди.

Форма заявления о согласии на замену участка денежной компенсацией утверждена постановлением правительства Свердловской области № 492-ПП от 10 августа 2018 года.

Напомним, всего в областной очереди сегодня значатся 8 500 многодетных семей, на муниципальном уровне – еще 18 100. В областном бюджете на 2018 год на компенсации многодетным семьям, согласным отказаться от права на бесплатную землю, заложено 300 млн рублей. Если разделить эту сумму на 200 тысячи рублей, то получится, что этих денег хватит на выплаты 1 500 семьям. Добавим, что сумма в 200 тысяч рублей, если верить Свердловскстату, примерно равна пяти средним зарплатам жителя Свердловской области. Участок под строительство дома площадью 10-15 соток за эти деньги, в принципе, купить возможно, но в большинстве случаев он окажется лишен практически любой инфраструктуры – канализации, водоснабжения, электричества, асфальтовой дороги.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.08.18

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