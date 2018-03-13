В Свердловской области выделят более 2 млрд рублей на «видимость помощи» многодетным

Сегодня профильный комитет свердловского заксобрания одобрил сразу в трех чтениях проект закона, позволяющего вместо бесплатных земельных участков предлагать многодетным семьям денежную выплату.

Законопроект был внесен правительством области и представлен вице-губернатором Сергеем Зыряновым, и.о. главы МУГИСО. Чиновник пояснил необходимость принятия закона тем, что предоставление всем многодетным семьям земли с инфраструктурой неподъемно для бюджета. По его словам, в 2015 году подведение инженерных коммуникаций к одному участку стоило около 1 млн 400 тысяч рублей, а в 2017 – уже 1 млн 727 тысяч. При этом сейчас в очереди на получение участков стоят более 13 тысяч многодетных семей, и каждый год их число увеличивается примерно на 370. Нет и необходимого количества свободных участков, особенно в таких городах, как Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Каменск-Уральский. Но, невзирая на это, поручение правительства РФ надо выполнить до 1 апреля 2019 года. Регион решил пойти по пути соседей – ХМАО и ЯНАО – и предложить многодетным семьям вместо земельного участка деньги. Выведя среднее арифметическое из стоимости земли в разных концах области, чиновники получили приблизительную сумму компенсации – 164 тысячи рублей. Чтобы выплатить ее всем вставшим на учет до 2016 года, потребуется 2 млрд 178 млн 465 тыс. рублей.

Сумма социальной выплаты вызывает у независимых наблюдателей некоторое недоумение. «Нормальную землю на эти деньги точно не купить. Нормальная земля – это когда есть рядом коммуникации, к которым можно подключиться. Хотя бы свет. В идеале – газ, – прокомментировал РИА «Новый День» бывший депутат заксо и многодетный отец Евгений Артюх. – 164 тысячи – это цена земельных участков порядка 10-15 соток без всего. Зачем такое счастье многодетной семье, вообще непонятно. Надорвешься, и дом на такие деньги не построишь. Помню, как мы разбирались с землей, которую областные власти дали многодетным в районе Бобровки. Земля в чистом поле, заброшенная. Чтобы подключиться к электрике, в зависимости от местонахождения конкретного участка, нужно было вложить от 200 тысяч до 2 млн рублей. Такой подход – дать денег – это, скорее, видимость помощи».

Добавим, что условия предоставления выплат пока также не определены. Некоторые депутаты склоняются к тому, чтобы каким-то образом контролировать использование этих средств, например, выдавать их в виде жилищного сертификата, иначе большой пользы семьям они не принесут. Как отметил на заседании другой многодетный отец, Армен Карапетян, «деньги – их положил в карман, и через два дня растратил». Сергей Зырянов, в свою очередь, заявил, что если прокуратура не против, он предпочел бы все же позволить людям самим распоряжаться этими средствами по своему усмотрению – «волокиты меньше».

Впрочем, пока средств на эти выплаты в областном бюджете все равно нет. Депутат Вячеслав Вегнер пояснил корреспонденту РИА «Новый День», что работа только начинается. После того, как ориентировочно 20 марта заксобрание примет закон, рабочая группа из МУГИСО и депутатов в течение примерно месяца определит точный размер и порядок получения выплат, после чего направит заявку на выделение необходимого объема средств в областной минфин. Предварительные переговоры на этот счет уже проведены. Тогда сумма на выплаты многодетным семьям будет заложена в бюджет при его следующей корректировке – ориентировочно в июне. Таким образом, первые выплаты, возможно, граждане смогут получить уже в третьем квартале. По мнению Вячеслава Вегнера, на замену земли деньгами имеет смысл соглашаться жителям Екатеринбурга, потому что здесь свободной земли нет и не предвидится, или жителям небольших городов, где на эти деньги можно приобрести достаточно хороший участок. Тем не менее, добавил депутат, многие многодетные семьи упорно добиваются выделения именно земли, особенно в Екатеринбурге – но зачастую только для того, чтобы ее перепродать. «Использование уже выделенных участков мы никак не контролируем», – констатировал он.

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.18

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