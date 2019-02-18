Куйвашеву напомнят про многодетных, которых «осчастливили» землей в чистом поле

У губернатора Евгения Куйвашева спросят отчета по проблеме многодетных семей, которые получили земельные участки под строительство домов в глуши, не оборудованной никакой инфраструктурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предложение внес на заседании комитета по законодательству депутат от ЛДПР Александр Коркин. Он напомнил, что еще до того, как стало можно вместо земли получить денежную компенсацию, многие семьи от безысходности согласились взять участки в местах, далеких от цивилизации. Время идет, а построиться люди так и не могут.

Напомним, закон о возможности получить деньги вместо земли был принят в прошлом году. Как заявлял вице-губернатор Сергей Зырянов, предоставление всем многодетным семьям земли с инфраструктурой неподъемно для бюджета. По его словам, в 2015 году подведение инженерных коммуникаций к одному участку стоило около 1 млн 400 тысяч рублей, а в 2017 – уже 1 млн 727 тысяч. При этом сейчас в очереди на получение участков стоят более 13 тысяч многодетных семей, и каждый год их число увеличивается примерно на 370. Нет и необходимого количества свободных участков, особенно в таких городах, как Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Каменск-Уральский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

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