Единороссы спросят с Куйвашева за строительство новых школ

Профильные комитеты заксобрания на этой неделе завершат формирование списка вопросов, на которые должен будет ответить губернатор Евгений Куйвашев в ходе доклада о работе в 2018 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет по соцполитике хотел задать вопрос о создании новых школ, с которыми в регионе проблема. Но, как заявил сегодня председатель комитета Вячеслав Погудин, кроме комитетов свои вопросы подготовили и фракции. И вопрос о школах уже решила задать губернатору самая многочисленная фракция – «Единой России». Поэтому комитет выбрал другой: о создании доступной среды для инвалидов.

Напомним, вчера свои вопросы сформулировали комитеты по бюджету (сколько инвестиций привлечено в область в прошлом году) и по законодательству (как обстоят дела с подведением инфраструктуры к земельным участкам, выделенным многодетным семьям для строительства индивидуального жилья).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

«Может, он пьет, а формально на больничном?» – депутат-заводчанин усомнился в надежности электронных документов. / Рутинизация насилия, инфантилизм и манипуляторство: эксперты рассказали, откуда берутся конфликты между учителями и школьниками. / «По статистике родители общаются с ребенком 8 минут в день»: глава гороно рассказала, почему дети попадают в плохие компании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»