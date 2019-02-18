Депутаты потребуют от Куйвашева отчета по привлеченным инвестициям

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву придется доказать, что инвестиционная привлекательность региона действительно возросла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняли сегодня члены комитета заксобрания по бюджету. Напомним, перед ежегодным отчетом губернатора каждый профильный комитет готовит ему вопрос, на который глава региона должны ответить после выступления с докладом.

Председатель комитета Владимир Терешков предложил в этом году спросить губернатора, сколько внебюджетных инвестиций, в том числе внешних, было привлечено в область в 2018 году.

Напомним, в декабре стало известно, что промежуточные результаты по инвестициям в Свердловскую область в 2018 году оказались ниже, чем в 2017-м. Как заявил тогда первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, сложность текущего момента в том, что ситуация для инвестиций в целом не самая спокойная, «инвесторы сидят в кэше», но рано или поздно эти отложенные инвестиции будут реализованы. Вопрос в том – где именно. «Мы должны создать в регионе условия для привлечения инвесторов», – подчеркнул он. Черепанов также сообщил, что в 2018 году СОСПП пытался решить с областным правительством вопрос о предоставлении бизнесу инвестиционных вычетов, но, к сожалению, это не удалось. Эксперт предполагает, что идея не устроила финансово-экономический блок регионального кабмина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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