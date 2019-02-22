Владимир Путин назначил нового инвестиционного уполномоченного по УрФО

Президент России Владимир Путин назначил инвестиционным уполномоченным по Уральскому федеральному округу помощника полпреда президента по УрФО Анну Ленскую.

Ранее на этой должности работал заместитель полпреда Александр Моисеев. Как уже сообщал «Новый День», он покинул аппарат полпреда в сентябре 2018 года.

Напомним, институт окружных инвестиционных уполномоченных был учрежден в марте 2011 года. Предполагалось, что они будут содействовать реализации частных инвестиционных проектов, прежде всего в сфере взаимодействия инвесторов с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Чаще всего эту должность занимали заместители или помощники полпредов. Первым инвестиционным уполномоченным на Урале был назначен нынешний губернатор Евгений Куйвашев, в то время – замполпреда.

Добавим, что став губернатором, Евгений Куйвашев возродил областное министерство инвестиций и развития, а также создал Агентство по привлечению инвестиций, но особых успехов в этой сфере эксперты пока не отмечают.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 22.02.19

Жители Урала теперь могут смотреть сверхкачественное 4К-телевидение бесплатно. / Медики из Серова наказаны то, что сдали медкарты в макулатуру. / На севере Свердловской области упали обломки ракеты-носителя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»