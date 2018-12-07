Куйвашев подписал постановление о создании Агентства по привлечению инвестиций

В Свердловской области официально учреждено АНО «Агентство по привлечению инвестиций». Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, учредителем новой госструктуры значится МУГИСО – министерство утвердит устав организации и внесет уставной капитал в размере 10 тысяч рублей. Координатором работы агентства назначено Министерство инвестиций и развития Свердловской области. В срок до 14 декабря ведомство Виктории Казаковой должно направить в МУГИСО предложения по кандидатурам в состав органов управления Агентства по привлечению инвестиций.

Напомним, в Свердловской области уже многие годы работает Корпорация развития Среднего Урала, задуманная как организация для привлечения инвесторов. Решение о создании еще одной структуры со схожим функционалом вызвало недоумение у большинства экспертов. «Если инвесторы хотят куда-то вложиться, они ищут такую возможность. Если не хотят – то никакими административными методами их не заставить. В этом агентстве просто будут сидеть 10-15 человек и получать наши с вами денежки», – отмечал финансовый аналитик Виталий Калугин.

Тем не менее, депутаты Свердловского заксобрания без вопросов одобрили инициативу правительства. В 2019 году новое агентство получит 262 миллиона рублей из регионального бюджета.

Екатеринбург, служба информация РИА «Новый День»

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