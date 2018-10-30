Непонятно зачем, но пусть будет: депутаты с легкостью плодят новые госструктуры

Всего пары минут хватило депутатам заксобрания, чтобы одобрить поправки в программу управления госимуществом, в том числе – создание АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что в регионе уже есть несколько структур, занятых привлечением инвестиций, например, Корпорация развития Среднего Урала, ни у одного из народных избранников не возникло желания задать представителю правительства вопрос – а зачем плодить сущности и создавать еще одну. Всех удовлетворило сообщение, что программа была одобрена профильным комитетом. Между тем на его заседании объяснения замминистра инвестиций Александра Породнова тоже прозвучали не очень убедительно – он сказал, что КРСУ занимается текущими вопросами, а новая структура будет работать на перспективу. Например, заниматься развитием конгрессно-выставочной деятельности и подготовкой заявок на проведение в нашем регионе различных крупных деловых, культурных или спортивных мероприятий. В 2018 году свердловские власти выделят на создание новой АНО 10 тысяч рублей. Сумму на будущий год, скорее всего, свердловчане узнают после принятия областного бюджета 2019 года.

Зампредседателя комитета Александр Ивачев сообщил «Новому Дню», что никаких дополнительных материалов о новом агентстве депутатам не выдавали. Тем не менее, большинство депутатов сегодня проголосовали за программу в целом, двое воздержались, один был против.

Депутат Вячеслав Вегнер предполагает, что агентство создается специально для того, чтобы населить своими сотрудниками строящийся конгресс-холл Экспо, на который сегодня депутаты выделили дополнительно еще 2,6 млрд рублей в ущерб развитию коммунального хозяйства и соцобъектам. А хлебные должности достанутся чьим-то родственникам.

Напомним, эксперты тоже не ждут от нового агентства ничего хорошего. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что пользы не будет. «Если инвесторы хотят куда-то вложиться, они ищут такую возможность. Если не хотят – то никакими административными методами их не заставить. Агентства и министерства в данном случае бесполезны. В США никто никогда не создавал «Министерство по привлечению инвестиций в Силиконовую Долину». Инвестор идет туда, где, по его мнению, нет рисков. Сделать область такой территорией – это не задача одного министерства, скорее, губернатора или даже Федерации. А в этом агентстве просто будут сидеть 10-15 человек и получать наши с вами денежки», – считает Калугин.

Екатеринбург, служба информации

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