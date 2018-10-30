Депутаты признали, что не доживут до газификации сёл – денег на эти цели, в отличие от конгресс-холла, нет

Газификация свердловских деревень и сел по-прежнему ведётся недостаточно высокими темпами, что обусловлено недостатком финансирования. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на заседании заксо зампредседателя комитета по развитию инфраструктуры Виктор Якимов.

По его словам, в 2016 году, когда заксо впервые существенно увеличило расходы на газификацию сел, в области насчитывалось около 500 кооперативов граждан, которые скинулись на разработку проектной-сметной документации по прокладке газопровода в свой населённый пункт. За год в среднем удается протянуть газ в 12-19 сел. «Если двигаться такими темпами, несложно посчитать, что к тому времени, как эта проблема будет решена, никого из нас, депутатов, уже здесь не будет», – заметил он. По подсчётам Якимова, на газификацию надо тратить на меньше 550 млн рублей в год с ежегодным увеличением этой суммы.

Депутат Александр Коркин спросил замминистра АПК Елену Хлыбову, сколько стоит сейчас подключение к газопроводу одного частного дома. Чиновница ответила, что средняя сумма – 100 тысяч рублей, но пожилые сельчане активно получают положенную им компенсацию от областного правительства. Вице-спикер Виктор Шептий на это отметил, что сейчас эта субсидия установлена на уровне 35 тысяч рублей, что покрывает затраты менее чем на половину. Хлыбова ответила, что «в текущем бюджетном процессе такая задача не ставилась», но в следующем к нему планировали вернуться.

Добавим, что сегодня при обсуждении бюджетных трат 2018 года поднималась тема улучшения качества жизни населения, в том числе предлагалось направить допдоходы на решение коммунальных проблем свердловских территорий. Однако эти тезисы депутатов не заинтересовали и они решили отправить средства на строительство конгресс-холла (2,6 млрд рублей) а также на субсидии «Титановой долине».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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