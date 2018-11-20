Кулаченко зарубила предложения по газификации сел, обвинив жителей в медленном подключении

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко сочла чрезмерной сумму, которую попросили у правительства депутаты из комитета заксо по агропромышленной политике и специалисты минАПК на газификацию сельской местности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», чиновница объяснила свою позицию тем, что область уже несколько лет подряд вкладывает довольно крупные суммы в строительство газопроводов до населённых пунктов, но сельчане очень медленно подключают к ним свои индивидуальные дома. Подключение иногда находится на уровне порядка 20 процентов. В результате вложения не оправдываются. По мнению Кулаченко, достаточно будет в 2019 году добавить на эту программу порядка 8,5 млн рублей, хотя депутаты просили 55 миллионов. Их аргументация была основана на том, что в первую очередь надо тянуть газ туда, где есть работающее сельскохозяйственное производство: получив газ, аграрии существенно снизят издержки и будут в меньшей степени, чем раньше, нуждаться в господдержке.

Отметим, сейчас уровень газификации свердловских сел значительно ниже, чем у соседей. Об этом говорится в представленном комитету докладе председателя общественного совета при областном минАПК Михаила Копытова (экс-министра сельского хозяйства). «Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности Свердловской области составляет 18,28 процентов, что ниже, чем в соседних регионах, более чем в два раза (Тюменская область – 48 процентов, Курганская область – 44,9 процента, Челябинская область – 41 процент)", – говорится в документе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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