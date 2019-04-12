В России газифицировано 59% сел, в Свердловской области – 19%

В Свердловской области на сегодняшний день газифицировано 370 населенных пунктов, 69 из них – города, 301 – села. Уровень обеспеченности газом домовладений в сельской местности на начало 2019 года составил только 19%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании областного правительства и.о. губернатора Алексей Орлов. По его словам, этот процент нужно увеличивать, но в то же время – «есть территории, до которых строить газопроводы экономически нецелесообразно». «Надо искать альтернативные пути, например, с использованием сжиженного природного газа. Такая схема, в частности, используется в поселке Староуткинске.

Одна из причин, по которым власти называют строительство газопроводов невыгодным, – то, что жители деревень и сел часто не могут осилить подключение к трубе по чисто финансовым причинам. Зачастую на это необходимо потратить около 200 тысяч рублей, которых у людей попросту нет. В некоторых населенных пунктах процент подключения к уже построенным газопроводам находится на уровне 5%. Поэтому сегодня Алексей Орлов еще раз призвал членов правительства при строительстве газопроводов выбирать те территории, где потребители гарантированно подключатся, лучше всего – населенные пункты, где реализуется какой-то успешный экономический проект. Правда, сколько в регионе таких «успешных» сел, и.о. губернатора не уточнил.

Добавим, согласно информации с официального сайта ПАО «Газпром», по состоянию на 1 января 2019 года уровень газификации сельских территорий в России составляет 59,4% – почти в три раза выше, чем на Среднем Урале. От ближайших соседей Свердловская область тоже сильно отстает: Тюменская область – 48 %, Курганская область – 44,9 %, Челябинская область – 41 %.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.19

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