В Свердловской области режут деньги на газификацию села. К построенному оборудованию никто не подключается

Финансирование программы по газификации сел сокращается. Власти Свердловской области ссылаются на урезание федеральных средств. Однако в регионе есть и другая проблема – по данным счетной палаты, к уже построенному оборудованию подключили менее 5% домов от возможного.

По планам министерства АПК Свердловской области, в 2018 году на газификацию сел должны направить 44,9 млн рублей, 19,7 млн ждут из федерального бюджета. Для сравнения, в этом году поступило по 87,9 и 19 млн соответственно. «Тему газификации села мы поднимали в прошлом году и говорили, хотя бы не снижать финансирование. Это основа развития села. Прошу предусмотреть по подпрограмме дополнительные средства», – возмутился депутат Валентин Лаппо.

В ответ на это глава минфина Галина Кулаченко заявила, что снижение областного финансирования связано с тем, что снижается финансирование федеральное (хотя слайды минсельхоза говорят о противоположном).

«Я не хотела зачитывать, но придется. Сегодня фактическое подключение на уже введенном в эксплуатацию оборудовании по состоянию на 1 сентября 2017 года по проектам, курируемым минАПК, составляет 4,6 %. 4,6 процента – это не мои данные, это данные счетной палаты. Давайте разберемся, почему так», – рассказала Кулаченко.

Почему так происходит, пояснила депутат Елена Трескова. Она напомнила, что к домам тянуть газ должны сами жители, зачастую на это необходимо потратить около 200 тысяч рублей, которых у людей попросту нет. «Другие регионы нашли возможность решить эту проблему, давайте и мы искать варианты», – предложила депутат.

«Новый День» неоднократно писал о проблемах, возникающих при подключении жителей сел к «трубе». Так, этим летом в редакцию обратился житель деревни Поварня Николай Киров. Мужчина рассказал, что подал заявку в компанию «Газэкс» на подключение газа к своему дому, в ответ газовики запросили за свои услуги 2 миллиона рублей. Огромная сумма складывается из затрат на прокладку газопровода длиной 557 метров к жилищу заявителя. При этом в деревне уже есть два газопровода – к ним подключены единичные абоненты, хотя в Поварне насчитывается 500 домов.

Если же говорить в общем, в отдельных населенных пунктах число жителей, которые экономически не тянут покупку внутридомового котла, достигает 96%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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