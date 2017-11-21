Расходы на газификацию сел увеличены не будут: «У нас потребителей нет!»

Правительство Свердловской области не намерено увеличивать в 2018 году расходы на газификацию сельской местности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это стало ясно сегодня по итогам заседания рабочей группы согласительной комиссии заксо по ЖКХ.

Председатель комиссии Виктор Якимов предложил увеличить ассигнования, мотивируя это тем, что заявки только тех газовых кооперативов, проектно-сметная документация которых действительна в 2018 году, «стоят» 612 млн рублей, тогда как сейчас в бюджете заложено около 350 млн. Однако и министр ЖКХ Николай Смирнов, и глава минфина Галина Кулаченко заявили, что газопроводы оказываются невостребованными. «Мы столкнулись с тем, что строим газопроводы, а потребители не подключаются, потому что стоимость подключения и оборудования выросла. Сейчас 120 тысяч рублей стоит средний дом подключить, и то, если он стоит на границе участка, а если ещё надо по участку трубу тянуть – ещё дороже. Поэтому при отборе заявок мы ввели такой критерий как гарантия всего колхоза, кооператива, что они подключатся в течение двух лет», – рассказал Смирнов. Виктор Якимов отметил, что там, где есть кооперативы, как раз объём подключения очень высокий – до 95 процентов, но Галину Кулаченко это не убедило. «Подключение – менее 10 процентов, коллеги, куда мы с вами вкладываем деньги, у нас потребителей нет!" – заявила она.

С учётом этого в правительстве ищут другие решения. Николай Смирнов сообщил, что достиг определенной договорённости с газораспределительными организациями области: Продление техусловий для кооперативов, если не произошло существенных изменений, будет бесплатным. В связи с этим рабочая группа рекомендовала правительству рассмотреть возможность увеличить финансирование статьи на газоснабжение если не в 2018-м, то в 2019-м и 2020 годах.

«Новый День» уже сообщал о проблемах, возникающих при газификации домов в селах и небольших городах: в отдельных населенных пунктах число жителей, у которых нет средств на покупку внутридомового котла, достигает 96%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.17

В Екатеринбурге вынесли приговор врачам стоматологической клиники, из-за которых у пациента онемело лицо. / В Екатеринбурге почти за 100 миллионов модернизируют станцию метро «Геологическая». / «Похолодает – подключим» – в Буланаше жителям не дают тепло, чтобы сэкономить газ (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»