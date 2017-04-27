«Из 50 домов к газопроводу подключаются два, у остальных нет денег» / Куйвашеву открыли глаза на газификацию села

Публикации за 27.04.17

Газопроводы, подведенные к некоторым населенным пунктам Свердловской области, годами стоят без ввода в эксплуатацию, потому что у конечного потребителя нет денег на подключение. В отдельных селах число жителей, которые экономически не тянут покупку внутридомового котла, достигает 96%.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ситуация с газификацией сельской местности обсуждалась сегодня на заседании областного правительства. Глава минЖКХ Николай Смирнов доложил, что объем инвестиций в эту отрасль растет с каждым годом, как и число построенных километров газопроводов.

Но проблема заключается в том, что далеко не все построенные газопроводы работают. По словам министра, в прошлом году был составлен список из 40 газопроводов, построенных, но не введенных в эксплуатацию. С 1 января 2017 года до сегодняшнего дня заработали 27, еще 13 планируется ввести до конца года.

Одна из причин такой ситуации, заявил Смирнов, – неготовность жителей сельской местности подключиться к газопроводу, уже практически дотянутому до их домов. «Бывает так, что в селе 50 домов, а заявки на подключение – только две», – сообщил министр и привел пример таких муниципалитетов: Красноуфимский, Пышминский, Каменский, Верхотурский районы. По его словам, раньше в области действовала программа по предоставлению материальной помощи пенсионерам на газификацию дома, но теперь она закончилась. «В Горноуральском округе мы с Россельхозбанком проработали другой механизм – кредитование», – добавил Смирнов.

Для врио губернатора Евгения Куйвашева факт наличия в сельской местности малоимущих пенсионеров, которые в преддверии выборов не в состоянии заплатить за газификацию, оказался неприятным сюрпризом. «А заранее, при планировании, нельзя было это учесть? Как это так – мы вкладываем бюджетные средства, ведем газ до населенного пункта, а потом там заявки подают два дома из 50! Надо понимать, готовы ли люди платить, нужен ли им этот газ. Это вам замечание!» – сделал выговор врио губернатора, после чего спохватился: «Что касается малоимущих, я давал поручение принять областной закон, чтобы оказать им помощь из средств областного бюджета». Николай Смирнов честно признался, что о таком законе ничего не знает, кроме того, что его, вероятно, должно было разработать минсоцполитики. Но, как выяснилось, не разработали его и там, что неудивительно – законы, требующие бюджетного финансирования, в условиях бюджетного дефицита в области принимаются редко.

Тем не менее, Евгений Куйвашев потребовал, чтобы такой закон был принят не позже мая. «И чтобы мне не пришлось доводить до контрольного управления то, как рассматриваются мои поручения, вы меня услышали?» – пригрозил он.

Позже в разговоре с корреспондентом NDNews.ru Николай Смирнов повторил, что в регионе уже работает специальная программа Россельхозбанка по кредитованию на газоснабжение, а будущий закон, вероятно, позволит компенсировать гражданам затраты на уплаты процентов по нему. Без этого задачу по подключению решить практически невозможно. «Стоимость внутридомового котла – 35-60 тысяч, плюс стоимость внутридомовой разводки – это до 100 тысяч рублей. Мало кто из деревенских жителей может заплатить такую сумму одномоментно», – признал министр.

Добавим, что иногда сельские жители называют гораздо более серьезные суммы за подключение к газопроводу – до 250 тысяч рублей с домохозяйства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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