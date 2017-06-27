Компенсация свердловчанам за газификацию домов окажется в разы меньше необходимого

Свердловское заксобрание в преддверии губернаторских выборов приняло закон о частичной компенсации пенсионерам затрат на газификацию домов. О необходимости его принятия говорили давно, теперь он существует. Только суммы, о которых идёт речь в законе, совсем не соответствуют ожиданиям свердловчан.

Как рассказал депутатам министр социальной политики Андрей Злоказов, за последние пять лет за материальной помощью на газификацию к властям обратились 3572 человека. В ближайшие три года, как ожидается, обратятся ещё 4212 человек. При этом в областном бюджете на реализацию закона о компенсациях будет заложено 276,2 млн рублей. Путём несложных подсчетов можно вычислить, что средний размер компенсации составит около 35 тысяч рублей на человека. Между тем реальные затраты сельских жителей гораздо выше. Недавно в редакцию NDNews.ru обратился житель деревни Поварня Николай Киров. Мужчина рассказал, что подал заявку в компанию «Газэкс» на подключение газа к своему дому, в ответ газовики запросили за свои услуги 2 миллиона рублей. Огромная сумма складывается из затрат на прокладку газопровода длиной 557 метров к жилищу заявителя. При этом в деревне уже есть два газопровода – к ним подключены единичные абоненты, хотя в Поварне насчитывается 500 домов. «Мне интересно узнать, чем думают в «Газэксе», когда предлагают жителям подключить газ за 2 миллиона рублей. Откуда у меня такие деньги, если пенсия всего лишь 10 тысяч рублей?» – недоумевает Николай Киров. Свой вопрос он намерен задать лично врио губернатора.

Проблема газификации малых населенных пунктов действительно остро стоит в Свердловской области. В некоторых муниципалитетах построенные за бюджетные миллионы газопроводы годами стоят без ввода в эксплуатацию, потому что у конечного потребителя нет денег на подключение – для большинства жителей села запрашиваемые газовиками суммы неподъемны. В качестве решения проблемы областная власть предлагает программу льготного кредитования, но она действует только для малоимущих.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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