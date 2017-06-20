«Где мне взять 2 миллиона рублей на подключение газа?»: житель деревни приехал в Екатеринбург, чтобы лично задать вопрос Куйвашеву

Жители Свердловской области начали использовать губернаторские выборы, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Первым пунктом для адресации жалоб ожидаемо стал предвыборный штаб Евгения Куйвашева.

В редакцию NDNews.ru обратился житель деревни Поварня Николай Киров. Мужчина рассказал, что подал заявку в компанию «Газэкс» на подключение газа к своему дому, в ответ газовики запросили за свои услуги 2 миллиона рублей. Огромная сумма складывается из затрат на прокладку газопровода длиной 557 метров к жилищу заявителя. При этом в деревне уже есть два газопровода – к ним подключены единичные абоненты, хотя в Поварне насчитывается 500 домов. «Мне интересно узнать, чем думают в «Газэксе», когда предлагают жителям подключить газ за 2 миллиона рублей. Откуда у меня такие деньги, если пенсия всего лишь 10 тысяч рублей?» – недоумевает Николай Киров.

Свои вопросы пенсионер пожелал задать врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву и собирался обратиться в предвыборный штаб кандидата, но не смог найти его адрес в Интернете. С помощью корреспондента NDNews.ru житель деревни выяснил нужное направление и отправился в приемную врио губернатора, которая располагается на ул. Розы Люксембург, 7.

«Вот и посмотрим, как они к выборам готовятся. Я соседям обязательно расскажу, как наша власть довела до того, что мне нужно за свой счет газифицировать деревню», – добавил при этом мужчина.

Проблема газификации малых населенных пунктов действительно остро стоит в Свердловской области. В некоторых муниципалитетах построенные за бюджетные миллионы газопроводы годами стоят без ввода в эксплуатацию, потому что у конечного потребителя нет денег на подключение. Затраты по установке котла и внутридомовой разводке составляют до 250 тысяч с домохозяйства – для большинства жителей села эта сумма неподъемна. В качестве решения проблемы областная власть предлагает программу льготного кредитования, но она действует только для малоимущих жителей.

Есть в Свердловской области и другие «болевые точки». И жители намерены использовать предвыборный сезон, а также грядущий приезд на Урал Владимира Путина, чтобы рассказать о задержке зарплаты на производствах, нехватке школ и больниц в муниципалитетах, нецелевых растратах в ЖКХ – эти вопросы были отправлены на прямую линию с президентом России, но не прозвучали в эфире.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

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