«Не туда провели трубу»: свердловские чиновники придумали оправдание срыву программы газификации сел

Публикации за 16.03.17

После прокурорского представления губернатору Евгению Куйвашеву за срыв программы газификации в селах, свердловские депутаты взялись за эту тему всерьез. Сегодня жилищный комитет заксо заслушал отчеты министерств ЖКХ и АПК по строительству газопроводов за 2016 год и пришел к неутешительным выводам. Чиновники по-прежнему рассказывают о перевыполненных планах по проложенным километрам сетей и неохотно дают статистику по подключению абонентов. На деле выясняется, что бюджетные деньги уходят на газопроводы, которые не нужны населению.

По отчету замминистра ЖКХ Игоря Чикризова, в 2016 году из областного бюджета было выделено 358,8 миллионов рублей на строительство газопроводов в 21 муниципалитете. Местные бюджеты добавили еще 24,7 миллионов рублей. В итоге из 34 запланированных объектов четыре были перенесены на 2017 год. Строительство еще двух газопроводов в Красноуральске и Ачите, относящихся к плану 2016 года, до сих пор не завершено, так как из-за претензий ФАС в этих городах три раза откладывался конкурс. Кроме того, до сих пор продолжается работа по подключению газа на объектах, построенных в предыдущие годы. Чиновник также признал, что в прошлом году муниципалитеты подали заявки на газификацию на сумму 600 миллионов рублей, поэтому в текущем году будет объявлен добор заявлений.

С газификацией свердловских сел дела обстоят еще хуже. По докладу замминистра АПК Александра Засыпкина, в 2016 году было запланировано строительство 14 газопроводов в 10 сельских поселениях, восемь были «перекинуты» с позапрошлого года. На эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 116,4 миллиона рублей. По факту за год было построено 9 газопроводов, из них только семь введены в эксплуатацию. Тем не менее, в областном министерстве не преминули отчитаться о перевыполнении плана по километрам проложенных газовых сетей – вместо запланированных 30 км было построено 54 км. Хотя фактически газ в свои дома получили всего 102 абонента.

«Отчеты по километрам нам давать не надо. Ваша цифра про подключение абонентов, это же смех на палочке! Может вам мало 116 миллионов рублей в год? Так попросите депутатов, мы учтем это в бюджете», – накинулся с критикой парламентарий Виктор Якимов.

В ответ докладчик посетовал, что муниципалитеты не всегда предоставляют министерству данные по подключению абонентов: «Мы вчера разбирали этот вопрос. Я только три дня работаю, поэтому пока такой отчет (Засыпкин был назначен замминистра ЖКХ 13 марта, – прим. NDNews.ru)».

Кроме того, чиновник предложил обсудить ситуацию отдельно с газовиками. С его слов, есть случаи, когда к поселку проводили трубу, но газовая служба отказывалась подключать газ по причине малочисленности абонентов – обслуживание газопровода становилось невыгодным.

«В это верится с трудом. В селах люди организуют газовые кооперативы, платят деньги за разработку документации, а потом отказываются от подключения? Это либо оправдание самих себя, либо плохая работа с населением. У нас выделяются немалые суммы на газификацию, а поток обращений жителей только растет. Подойдите к вопросу творчески и ответственно, надо ведь как-то закрывать программу», – подытожил Якимов.

Председатель комитета Валентин Лаппо предложил министерствам провести ревизию и подготовить для заксобрания план газификации всех населенных пунктов области, чтобы понимать, сколько требуется денег из областного бюджета. По недостроенным газопроводам депутаты намерены отправить обращения в правительство с требованием определить сроки завершения строительства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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