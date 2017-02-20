Куйвашев получил представление от Охлопкова за провал программы по газификации села

Публикации за 20.02.17

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору Куйвашеву за провал программы по газификации села. В Малышевском городском округе при строительстве газопровода «похоронили» более 5,5 млн рублей, в селе под Каменском-Уральским год ждали ввода газопровода, в Пышминском районе с этой задачей не могут справиться уже более года. Прокурор усмотрел в числе причин несогласованность органов исполнительной власти, местной власти и регулируемых компаний. Бездарно потрачены бюджетные деньги всех уровней: федеральные, областные, муниципальные.

Прокуратура области проверила, как на Среднем Урале исполняется федеральное законодательство по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области», по которой муниципалитеты получают субсидии по газификации сел. Как оказалось, ситуация аховая, деньги разбазариваются, работа волокитится, население остается без коммунального блага. Ответственным исполнителем государственной программы и главным распорядителем средств областного бюджета выступает Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали о нескольких ситуациях. Так, в августе 2014 года администрация Малышевского ГО заключила контракт с ООО «Регион» на выполнение работ по объекту: «Газопровод высокого давления от поселка Лесозавод до поселка Изумруд и в поселке Изумруд». Часть работ так и не была выполнена, госнадзор за строительством отсутствовал, потому газопровод вводить в эксплуатацию стало невозможным. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), позже статью переквалифицировали на п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»), обвинение предъявлено бывшему главе Малышевского городского округа Валерию Хомутову. А минАПК области от решения ситуации самоустранилось. Деньги никто возвращать не стал, 30 января этого года прокурора г. Асбеста в порядке ст. 44 УПК РФ заявлен гражданский иск о взыскании с ответчика в пользу бюджета Свердловской области материального ущерба, причиненного в результате преступления в сумме 5,5 млн рублей, в пользу бюджета Малышевского городского округа – 250,8 тыс. рублей. На имущество Хомутова наложен арест. А муниципалитет вынужден тратить деньги на строительство этого газопровода.

Администрация Пышминского района в августе 2015 года заключила муниципальный контракт с ООО «Термокомфорт» на выполнение работ по объекту: «Уличные газопроводы в селе Чернышово по улицам Кирова, Комсомольская и переулку Речному». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 31 декабря 2015 года. Но к селам газ так и не подали.

«Ситуация, связанная с вводом в эксплуатацию объектов газоснабжения Пышминского городского округа, неоднократно обсуждалась на заседаниях правительства Свердловской области, в том числе с участием губернатора Свердловской области», – говорят в прокуратуре.

Газоснабжение села Большая Грязнуха Каменского района до настоящего времени не обеспечено в связи с тем, что с сентября 2015 года администрация МО «Каменский городской округ» попыталась расторгнуть муниципальный контракт на строительство газопровода, заключенный в августе 2014года с ЗАО «Уралмонтажкомплектавтоматика». Причина – срывы сроков работ, некоторые объекты сдавались с просрочкой на 12 месяцев.

«Таким образом, отсутствие конструктивных решений, несогласованность действий органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления и регулируемых организаций привели к срыву реализации Государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», а также ущербу бюджетной системе Российской Федерации. В связи с изложенным прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление губернатору региона Евгению Куйвашеву с требованием устранения выявленных нарушений», – подытожили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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