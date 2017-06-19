Охлопков внес представление Куйвашеву из-за собак

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес очередное представление главе региона Евгению Куйвашеву. На это раз – из-за вала нарушений по организации отлова безнадзорных животных.

Сегодня в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, в ходе которой начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области Никита Шулепов рассказал о нарушениях, установленных в регионе при отлове безнадзорных животных. Всего по итогам надзорных мероприятий органами прокуратуры выявлено порядка 300 нарушений федерального законодательства, внесено свыше 70 представлений об их устранении, на противоречащие закону акты принесено около 20 протестов, в отношении 11 лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, в суды направлены исковые заявления. Одно из представлений ушло в адрес врио губернатора Евгения Куйвашева – только за этот год это уже минимум третье представление, полученное главой региона от Охлопкова. Письмо с такой информацией направлено спикеру заксо Людмиле Бабушкиной.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в документах о порядке отлова и содержания беспризорных собак регулируются только условия содержания агрессивных и больных животных и оговаривается их эвтаназия спустя полгода после содержания, что противоречит требованиям гражданского законодательства и международных норм в части гуманности содержания животных. Содержание домашних животных законодательно практически не урегулировано – правила содержания носят рекомендательный характер, причем не решен вопрос о регулировании выброшенных на улицу потенциально опасных источников инфицирования, то есть собак и кошек.

Часть нарушений связана с работой департамента ветеринарии – ведомство в 2015-2016 гг. вообще не проводило проверочные мероприятия в органах местного самоуправления, осуществляющих отлов и содержание безнадзорных животных. В этом году запланировано только 5 плановых проверок – в Талице, Ирбите, Лесном, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

В 2016 году на отлов и содержание безнадзорных животных выделено 100 млн рублей, но ни департамент по ветеринарии, ни минфин надлежащим образом не занимаются проверкой в этой сфере. Более того, никаких утвержденных нормативов затрат на услуги по отлову, транспортировке, стерилизации, эвтаназии отловленных животных прокуратура не нашла. И только в 25 муниципалитетах до вмешательства прокуроры шла работа по отлову животных.

В ряде муниципалитетов действующие правила излишне жестоки: к примеру, власти Ирбита, Ивделя, Качканара, Краснотурьинска дают владельцам только три дня, чтобы заявить о правах на найденное животное, затем собаку усыпят.

Кроме того, прокуратура проверила работу организаций, занимающихся отловом животных. В работе почти каждой есть нарушения: нет документов о безопасности воды и корма или не проводится дезинфекция помещений или нет документов о том, что животных вакцинируют против бешенства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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