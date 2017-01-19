Прокуратура из-за отравления питьевого водоема внесла представление Куйвашеву

Публикации за 19.01.17

Прокуратура Свердловской области внесла губернатору Евгению Куйвашеву представление о необходимости устранения нарушений природоохранного законодательства. Нагоняй стал следствием проведенных проверок по факту отравления питьевого водоема Нижнего Тагила.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о Черноисточинском водохранилище, которое вместе с Верхне-Выйским летом этого года были серьезно загрязнены. Жители Нижнего Тагила в течение нескольких недель жаловались на грязную и дурно пахнущую воду, текущую из кранов. Ее забор производился с указанных водоемов. Оказалось, что сразу несколько организаций, а также местные жители, сбрасывали в водохранилища отходы. В результате был зафиксирован массовый мор рыбы.

В пресс-службе областной прокуратуры сегодня напоминают, что по данному факту возбуждено

уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). По данным ведомства, из-за засорения Черноисточинского водохранилища причинен серьезный вред растительному и животному миру.

Разбираться с проблемой водоема придется лично губернатору Евгению Куйвашеву.

«В целях улучшения экологической ситуации на территории Нижнего Тагила прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление губернатору региона Евгению Куйвашеву об устранении нарушения природоохранного законодательства», – заявили в ведомстве. Здесь добавляют, что в результате вмешательства прокуратуры Министерством природных ресурсов на себя взяты обязательства по установлению границ зон санитарной охраны упомянутого водохранилища. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к ответственности. Директор ГКУ Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» освобожден от должности.

Нижний Тагил, Андреуш Завятку

Нижний Тагил. Другие новости 19.01.17

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