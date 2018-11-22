Депутаты снова попросили у Кулаченко денег на газификацию сел

Председатель комитета заксо по агропромышленной политике Сергей Никонов сегодня ещё раз подчеркнул необходимость выделить министерству АПК дополнительные средства на газификацию сельской местности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», он заявил об этом на заседании согласительной комиссии по бюджету, где руководители профильных рабочих групп вкратце ознакомили коллег с результатами своей работы.

Никонов заявил, что по итогам заседания его группы было достигнуто соглашение с минфином об увеличении ассигнований на газификацию на 8,6 млн рублей – до 44,6 млн, как в уходящем году, но этого все равно очень мало. «В этом году исполнение этой программы у нас очень низкое, ниже, чем в 2016 и 2017 годах, когда нам выделяли 118-119 млн рублей. Поэтому мы просим в случае поступления в бюджет дополнительных доходов добавить нам еще 45 млн рублей. Процент газификации сельской местности у нас 18 процентов, один из самых низких в стране», – подчеркнул Никонов.

Напомним, во время заседания рабочей группы в минувший вторник министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко сочла чрезмерной сумму, которую попросили у правительства депутаты на газификацию сел. Чиновница объяснила свою позицию тем, что область уже несколько лет подряд вкладывает довольно крупные суммы в строительство газопроводов до населённых пунктов, но сельчане очень медленно подключают к ним свои индивидуальные дома. Подключение иногда находится на уровне 20 процентов, и вложения не оправдываются.

Екатеринбург, служба информации

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