Ирбитские чиновники хотят бесплатно забрать у пенсионеров газовые сети, построенные  за 12 миллионов рублей (ФОТО)

В редакцию РИА «Новый День» обратились жители одного из районов частного сектора Ирбита. Они вскладчину заплатили 12 миллионов рублей за газификацию 124 домов, но теперь администрация пытается забрать у людей их сети на свой баланс, утверждают ирбитчане. Цель «отжима» – отчитаться перед губернатором о выполнении плана по газификации.

Как сообщила агентству Зоя Симанова, одна из участников газификации, с 2012 года году жители девяти улиц, в основном пенсионеры, пытались заявиться на участие в какой-нибудь из программ льготной газификации, но в городской администрации им в этом отказали. Тогда жильцы скинулись крупными суммами, примерно по 100 тысяч рублей, и провели газ сами. К 2015 году газификация района была закончена. Из 124 домов – участников проекта газ поступает в 74 дома. Часть людей еще отдают кредиты за первый вклад, и планируют подключиться в течение ближайших двух лет. Кроме квитанций за поставки газа людям приходят счета и за обслуживание их труб. Суммы в них люди называют кабальными.

«Мы пошли на грабительские тарифы, потому что люди печки уже убрали, и зима была на носу. В год с абонента по семь тысяч рублей и больше. А за что? ТО уличной трубы проводится раз в два года, внутридомовых – раз в год. Получается, по 800 с лишним тысяч мы отдаем за то, что обслуживающая компания практически ничего не делает», – объяснила возмущение жильцов Зоя Симанова. Она добавила, что эти суммы являются серьезными для пенсионеров и многодетных семей, а это большинство абонентов. К слову, тарифы крупнейшего газового регионального оператора АО «Газэкс» в три раза ниже, но корпорация отказалась обслуживать частный сектор в Ирбите.

Финансовый директор обслуживающей организации ООО «Техэнергоресурс» Владислав Дружинин сегодня не смог пояснить РИА «Новый День», из чего складываются тарифы на обслуживание коммуникаций в частном секторе. Он заявил: «Вы ошиблись, мы отвечаем только за внутридомовое обслуживание, наша компания не занимается внешними сетями». Тем не менее, в договоре с организацией указаны газопровод высокого давления протяженностью 183 метра и газопровод низкого давления протяженностью 4 километра, ведущие к домам на девяти улицах Ирбита. Инициативная группа местных жителей, побывавшая сегодня на приеме у генерального директора компании, получила объяснение, что тарифы на обслуживание уличных труб понизить не получится, так как «у компании-поставщика большой штат, и все должны получать зарплаты». Отметим, за два года только по этой статье ирбитчане заплатили больше 600 тысяч рублей.

В ответ на жалобы жителей Ирбита в ФАС и прокуратуру им поступили разъяснения, что цены на обслуживание по закону устанавливает компания, предоставляющая услуги. В администрации города людям предложили передать сети на муниципальный баланс. В неформальных переговорах прямо заявили, что цены не понизятся, пока люди не отдадут газовые сети. «Переговорщиком» от лица властей выступил, по утверждению собственников трубы, местный депутат Илья Абросимов. Он пояснил агентству свою позицию: «У жителей на балансе опасный объект, который за собой несет страхование, лицензирование, траты. Если они хотят от этого уйти, пусть попросят город, он возьмет на баланс, и избавит жителей от проблем. Раз люди этого не хотят делать, значит, у них какая-то заинтересованность».

Газовая труба, построенная за счет пенсионеров, сегодня вызывает живой интерес у чиновников. Ее передача на городской баланс позволит подключать новых абонентов «за бюджетный счет», не вложив в газификацию ни копейки, считают собственники сети.

«К нам сейчас хотят подключиться новые люди. Они выждали, и теперь хотят это сделать бесплатно. Почему мы заплатили по 100 тысяч рублей, а они никому платить не хотят? Две многоэтажки хотели за наш счет подцепить, мы вовремя помешали. На словах нам говорят, что надо перед губернатором отчитаться за газификацию, а тут бесплатная труба. Мы не собираемся просто так отдавать свои кровные деньги», – объясняет упорство жителей Зоя Симанова.

Ирбит, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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