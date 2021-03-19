Астрономические суммы за газификацию частных домов рассмотрит Генпрокуратура

Проблему слишком высокой стоимости подключения частных жилых домов к газопроводам рассмотрят в Генпрокуратуре.

Как рассказал «Новому Дню» депутат Госдумы Максим Иванов, он направил соответствующее обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

По словам депутата, к нему поступают обращения из многих муниципалитетов Свердловской области – из Байкалово, Талицы, Пышмы, Тугулыма. Жители сельской местности жалуются, что газораспределительные организации требуют за подсоединение их домов к газопроводу астрономические суммы – от 300 тысяч до миллиона рублей, которых у них, естественно, нет.

При этом существуют условия для применения льготных тарифов на присоединение ИЖС к газопроводам (по состоянию на 2020 год – около 30 тысяч рублей), но добиться их применения практически нереально.

Проблеме, которую пытается решить депутат, уже как минимум несколько лет. Так, в 2017 году в редакцию «Нового Дня» обратился житель деревни Поварня Николай Киров. Мужчина рассказал, что подал заявку в компанию «Газэкс» на подключение газа к своему дому, в ответ газовики запросили за свои услуги 2 миллиона рублей. Огромная сумма сложилась из затрат на прокладку газопровода длиной 557 метров к дому. При этом в деревне уже есть два газопровода – к ним подключены единичные абоненты, хотя в Поварне 500 домов.

В отдельных населенных пунктах число жителей, которые экономически не тянут покупку внутридомового котла, достигает 96%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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