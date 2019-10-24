Глава минЖКХ обещал в 2020 году «закрыть» все газовые кооперативы

По предварительным оценкам, в областном бюджете на 2020 год хватит денег, чтобы закрыть вопрос по всем «газовым» кооперативам – то есть тем, где граждане самостоятельно скинулись на разработку проектно-сметной документации на строительство газопровода к их населенному пункту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании комитета заксо по жилищной политике и развитию инфраструктуры министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, на эти цели планируется выделить 350 млн рублей.

Он также сообщил, что некоторые отдаленные территории, например, Шалинский район, планируется газифицироваться не с помощью «трубы», а методом доставки туда сжиженного природного газа. Но и при первом, и при втором способе, подчеркнул министр, планируя газификацию, стоит учитывать платежеспособность местного населения – смогут ли жители подключиться.

Депутат Виктор Якимов, который и в прошлые годы сильно переживал за газификацию, напомнил, что в Свердловской области до сих пор самый низкий ее уровень среди соседних регионов: «В Курганской области население беднее, но у них газификация 80 процентов, Челябинская – 90, Тюмень – выше 80, а у нас чуть больше 20 процентов. Мы так ни врачей, ни педагогов в село не заманим, и оно вымрет. Как было 200 газовых кооперативов, так и есть!» «Ну я же сказал – мы их все закроем», – ответил Смирнов, чем почему-то вызвал смех в зале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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