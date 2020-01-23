Компенсацию сельчанам за подключение к газу увеличат до 70 тысяч

С 2020 года в Свердловской области в два раза увеличится компенсация малоимущим сельским жителям за подключение их домов к газу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев. По его словам, предельная сумма компенсации увеличится с 35 до 70 тысяч рублей, в бюджете на эти цели заложено 80 млн рублей. В прошлом году компенсацию в размере до 35 тысяч рублей получили 1 600 человек.

Министр пояснил, что это необходимо, чтобы увеличить число конечных потребителей, подключенных к газопроводам, которые строятся за счет областного бюджета.

Напомним, с этим в области проблемы. Жители деревень и сел часто не могут осилить подключение к трубе по чисто финансовым причинам. Зачастую на это необходимо потратить около 200 тысяч рублей, которых у людей попросту нет. В некоторых населенных пунктах процент подключения к уже построенным газопроводам в начале 2019 года находился на уровне всего 5 процентов.

Всего же уровень обеспеченности газом домовладений в сельской местности на начало 2019 года составил только 19%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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