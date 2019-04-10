Область на дне. Какие рейтинги провалила Свердловская область

Свердловская область, которая по планам «Пятилетки развития» должна выйти в лидеры регионов по многим показателям, за последние месяцы провалилась в нескольких рейтингах. Росздравнадзор обнародовал «расстрельные» данные о состоянии медицины, растет преступность, особенно – среди безработных. Эти и другие удручающие показатели – в обзоре РИА «Новый День».

Высокие показатели смертности

Проверка Росздравнадзора показала ужасающее состояние медицины в регионе. «Несмотря на то, что в 2018 году основные показатели смертности стали снижаться, [в Свердловской области] они остались выше, чем показатели в РФ (на 8,4 %) и выше, чем в УрФО (на 13,7 %). В 2019 году продолжается рост показателя общей смертности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе за счет роста смертности от новообразований, болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания», – сообщили в ведомстве.

Проверка выявила, что в Свердловской области нет взаимодействия между областным минздравом и горздравом Екатеринбурга, зато есть кадровый дефицит, не хватает льготных лекарств, в ряде муниципалитетов пациентов с инсультом приходится везти за 100 километров.

Гибель людей на пожарах

За год в России на пожарах погибло более семи тысяч человек. Первое место по числу жертв среди всех регионов заняла Свердловская область, погибло 245 человек. А кроме того, Средний Урал попал но второе место по количеству пожаров, жертвами которых стали люди, – 202 случая, всего на три меньше чем у лидера этого списка, Московской области. По данным следователей, чаще всего пожары случаются из-за нарушений правил безопасности собственниками жилья, особенно в частных домах, или из-за того, что открытый огонь оставили без присмотра.

Рост преступности: среди подростков, безработных и мошенников

По последним опубликованным данным Генпрокуратуры РФ (за январь – февраль) Свердловская область стала одним из лидеров по участившимся случаям мошенничества. За месяц прирост таких преступлений составил 38,9%, это второе место по России, хуже только в Белгородской области.

За тот же период Свердловская область вышла на шестое место по числу преступлений, совершенных подростками. От общего числа преступлений показатель составил 6,2.

А кроме того, Генпрокуратура РФ опубликовала доклад по итогам 2018 года, в котором Средний Урал стал одним из лидеров по числу преступлений, совершенных безработными. Закон преступили 422 нетрудоустроенных уральца. На втором месте оказался еще один регион УрФО – Челябинская область (386).

«Взаимосвязь таких явлений, как безработица, бедность и преступность очевидна», – указывается в докладе Генпрокуратуры.

Ветхие и аварийные дома

Непростая ситуация в регионе с аварийным жилым фондом. Согласно рейтингу Фонда содействию реформирования ЖКХ, регион занимает третье место по количеству домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Таких зданий в области 2 261, впереди только Якутия и Архангельская область. Домов, признанных аварийными до 2012 года, в области 1 243 – это седьмое место по всей стране.

Еще один рейтинг фонда касается подрядчиков-нарушителей по программам переселения. В Свердловской области их 16, это шестое место в рейтинге, причем в 15 регионах нарушителей нет вообще.

Вишенка на торте: экология

В экологическом рейтинге, который составляет «Зеленый патруль», Свердловская область стала худшей по итогам зимы-2018 – весны-2019. Впрочем, это уже стабильность. Несколько лет назад Среднему Уралу удавалось держаться на втором месте с конца, оставляя в аутсайдерах Челябинскую область. Однако начиная с 2018 года соседний регион окончательно передал пальму первенства худших Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Иванова

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