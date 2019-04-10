Свердловская область стала лидером по количеству погибших на пожарах

За год в России на пожарах погибло более семи тысяч человек. Первое место по числу жертв среди всех регионов заняла Свердловская область. Число трагедий на пожарах подсчитал Следственный комитет России, всего за 2018 год случилось 6286 пожаров, в них погибли 7296 человек. Самое большое количество пожаров с жертвами произошло в Московской области – 205, чуть меньше в Свердловской области – 202.

Но Средний Урал лидирует по погибшим – 245 человек. В Пермском крае погибло 238 человек (199 пожаров с погибшими), в Московской области погибло 219 человек, в Красноярском крае 189 погибших (182 пожара с жертвами), в Челябинской области – 183 (162 трагических пожара), в Ленинградской области 178 погибших (156 пожаров), в Нижегородской области 165 погибших (155 пожаров). Более чем по 100 случаев пожаров с погибшими произошло в Воронежской, Ростовской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Тверской, Волгоградской, Кировской, Самарской, Саратовской областях и ряде других регионов. Кроме того, как указывают в СКР, на пожарах часто гибнут дети из многодетных семей, за год из-за огня погибло 458 несовершеннолетних, в 2017 году – 359.

По данным следователей, чаще всего пожары случаются из-за нарушений пожбезопасности собственниками жилья, особенно в частных домах. В отдельных случаях начинался пожар из-за конструктивных просчетов при проектировании жилых помещений и неправильного размещения проводки. Случаются пожары из-за курения или по детской шалости со спичками. Есть факты нарушений требований пожарной безопасности в организациях. Но большинство случаев (63%) пожаров связано с тем, что источники открытого огня оставили без присмотра. По итогам проверки следователи пришли к выводу, что для борьбы с пожарами надо ужесточать законы. «Наряду с профилактическими в качестве одной из действенных мер может быть закрепление на законодательном уровне ответственности физических лиц за неисполнение правил пожарной безопасности», – сообщают в СКР. Кроме того, следователи хотят внести поправки в ФЗ «О пожарной безопасности» так, чтобы сотрудники госпожнадзора по решению суда могли бы проверять квартиры многодетных семей, если кто-то из семьи состоит на учете.

Екатеринбург, служба информации

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